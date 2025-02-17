【『HUNTER×HUNTER』THE STAGE 3】 東京公演 5月17日～5月25日 開催予定 会場：東京都品川区「天王洲 銀河劇場」 大阪公演 6月7日～6月15日 開催予定 会場：大阪府大阪市「SKYシアターMBS」 マンガ「HUNTER×HUNTER」を舞台化した「『HUNTER×HUNTER』THE STAGE 3」のメインビジュアルおよび追加