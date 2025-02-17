アドバンテッジリスクマネジメントがストップ高の６４６円に買われている。前週末１４日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２４年４～１２月）連結決算が、売上高５９億２３００万円（前年同期比１８．５％増）、営業利益６億６００万円（同２．１倍）と大幅増益となったことが好感されている。 主力のメンタリティマネジメント事業に加えて、就業障がい者支援事業が堅調に推移。また、吸収分割により承継したＭ