インターネットインフィニティーが一時ストップ高の６１２円に買われ昨年来高値を更新している。前週末１４日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２４年４～１２月）連結決算が、売上高３９億１７００万円（前年同期比５．２％増）、営業利益３億３８００万円（同９５．３％増）と大幅増益となったことが好感されている。 短時間リハビリ型通所介護サービス（デイサービス）「レコӦ