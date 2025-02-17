・キオクシアが急反発、データセンター向け需要好調で第３四半期大幅黒字転換 ・オリンパスは大幅安、今期業績予想を下方修正 ・サンコールに大量の買い注文、今３月期営業大幅増額修正受けＳ高カイ気配に張り付く ・サンリオはＳ高、今期業績・配当予想を上方修正 ・アビックスは昨年来高値更新、第３四半期営業益が通期計画を超過 ・ブシロードが急反発、ＴＣＧやライブエンタメ好調で２５年６月期