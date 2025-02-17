■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3770) ザッパラス 東証スタンダード (4584) キッズバイオ 東証グロース (2459) アウン 東証スタンダード (3070) ジェリビンズ 東証グロース (2721) ＪＨＤ 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5889) ＪＥＨ 東証スタンダード (553