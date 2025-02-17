岡山県の少年サッカーの頂点を決めるSUENAGA Groupトヨペットカップ岡山県少年サッカー優勝大会の決勝戦が、岡山市北区できのう（16日）行われました。 【写真を見る】「岡山県少年サッカー優勝大会」オオタフットボールクラブがファジアーノ岡山U-12に勝ち大会2連覇 決勝戦は、黄色のユニフォームのオオタフットボールクラブと赤のユニフォームのファジアーノ岡山U-12の