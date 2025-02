ロックバンド・サザンオールスターズの10年ぶりのオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』に収録される楽曲「夢の宇宙旅行」が、17日より全国ラジオでオンエア解禁となった。【動画】サザンオールスターズ『THANK YOU SO MUCH』最新トレーラー映像『THANK YOU SO MUCH』は、3月19日にリリースされるサザンオールスターズの16枚目となるオリジナルアルバム。21ヶ月以上をかけて制作され、サザンオールスターズがいま持てるすべ