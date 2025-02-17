空港で航空機に電力を供給するエージーピーは、インバウンド（訪日外国人観光客）による国際線運航便の増加を背景に業績を拡大する。ＧＰＵ（地上動力設備）の利用率向上に向けた新たな取り組みも注目されそうだ。＜インバウンド需要恩恵、空港内業務需要増＞同社は駐機中の航空機にＧＰＵで電力や空調を供給する動力供給事業や、空港施設・設備の整備や保守を展開するエンジニアリング事業を中心に、航空機のＧＳＥ（地上