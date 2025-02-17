［ドバイ／バグダッド１６日ロイター］ - イラク中央銀行は、新たに国内５銀行についてドル建ての取引を禁止する。関係筋２人が１６日、明らかにした。米財務省および米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の高官らとイラク中銀の高官らが最近会談を重ね、マネーロンダリング（資金洗浄）やドルの密輸など違法行為を取り締まる方法について協議したのを受けた措置。イラク中銀は昨年から、他の８行について同様の禁止措置を講じてい