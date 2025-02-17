Bing Hong Lok[シンガポール １７日 ロイター] - シンガポール当局が１７日発表した１月の石油を除く輸出は前年比２．１％減少した。非電子製品の落ち込みが全体を押し下げた。ロイター調査による予想は１．１％減、昨年１２月は９．０％増だった。シンガポール企業庁は、季節調整済み前月比輸出の詳細は明らかにしなかった。主要市場では香港、米国、台湾向けの輸出が前年比で増加した一方、中国、欧州連合（ＥＵ）、インド