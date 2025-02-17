インド法執行局が、詐欺で起訴されるも逃亡中だったBitConnectの創設者が所有していた約1億9000万ドル(約288億円)相当の仮想通貨を押収したと発表しました。これはインドの法執行機関の捜査における押収額としては過去最大規模と見られています。Ahmedabad: ED seizes cryptocurrency worth Rs1,646 crore in Bitconnect investment fraud | Ahmedabad News - The Indian Expresshttps://indianexpress.com/article/cities/ahmedab
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