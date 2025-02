経営難に苦しむIntelは2024年8月に1万5000人規模の人員削減を実施しており、経営立て直しのためチップ工場プロジェクトの中止や事業売却を行ったことが報じられています。そんなIntelを同業のQualcommが買収しようとしているとも報じられていたのですが、新たに「BroadcomとTSMCがIntelを分割する取引を検討している」と報じられました。Exclusive | Broadcom, TSMC Weigh Possible Intel Deals That Would Split Storied Chip Mak