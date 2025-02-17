米株価指数先物時間外取引小動き、きょうはプレジデンツデーで株式市場は休場 東京時間10:34現在 ダウ平均先物MAR 25月限44656.00（+21.00+0.05%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 25月限6138.75（+6.75+0.11%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 25月限22238.00（+41.75+0.19%）