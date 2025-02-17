USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK9.587.2210.607.37 1MO9.657.1710.187.08 3MO9.947.1210.227.37 6MO9.837.1010.137.48 9MO9.757.1010.057.61 1YR9.647.099.997.69 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK10.679.086.17 1MO10.328.996.45 3MO10.639.116.74 6MO10.61