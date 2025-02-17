【週刊少年ジャンプ 2025年12号】 2月17日 発売 価格：310円 週刊少年ジャンプ 2025年12号 集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2025年12号」を本日2月17日に発売した。価格は310円。 表紙と巻頭カラーを飾るのは「ウィッチウォッチ」。センターカラーに新連載第2回の「Bの星線」が登場するほか、異界交流マジックファンタジ&#12