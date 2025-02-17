恵和は大幅反発。１４日取引終了後、２４年１２月期の連結決算発表にあわせ、取得総数８０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の４．１５％）、取得総額１２億円を上限とする自社株買いの実施を発表した。取得期間は１７日から１２月３０日。２４年１２月期の売上高は前の期比２０．３％増の２１１億３０００万円、最終利益は同４０．７％増の２７億９０００万円だった。これらを評価した買いが入っている。 光学製品事業