「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午前１０時現在で、サイフューズが「売り予想数上昇」で３位となっている。 １７日の東京市場で、サイフューズは大幅安。１４日取引終了後に公表した２５年１２月期通期の単独業績予想がネガティブ視されているようだ。 今期の売上高は前期比５．６倍の３億２００万円、営業損益は１２億１９００万円の赤字（前期は８億９６００万円の