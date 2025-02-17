【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■LE SSERAFIM『HOT』ロゴモーションの最後には“I’M BURNING HOT”というフレーズが！ LE SSERAFIMが、2月17日0時、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルとSOURCE MUSIC公式SNSに5thミニアルバム『HOT』のロゴモーションを公開した。 3月14日13時に5thミニアルバム『HOT』をリリースするLE SSERAFIM。前作4thミニアルバム『CRAZY』以降、韓国で約7ヵ月ぶりとなる