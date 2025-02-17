[１４日 ロイター] - 中国発の格安衣料通販大手「ＳＨＥＩＮ（シーイン）」が英株式市場への上場計画を今年下半期に延期する可能性が高いと、英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）が１４日報じた。トランプ米大統領が小口輸入品に対する関税免除措置（デミニミス・ルール）を停止する方針を示したことが影響しているという。ロイターは先月、ＳＨＥＩＮが英国と中国の規制当局から承認を得られれば、今年上半期のロンドン上場