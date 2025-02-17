韓国の5人組グループ・LE SSERAFIMが17日、「Weverse」を通じ、5th Mini Album『HOT』をリリースすると発表した。韓国で3月14日、日本で3月15日リリース予定。あわせて、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルとSOURCE MUSIC公式SNSに、同作のロゴモーションを公開した。【動画】炎が燃え上がり→「LE SSERAFIM」出現『HOT』なロゴモーションロゴモーションには、燃え上がる火によって氷が溶けて、徐々にLE SSERAFIMのロゴの形に