【「マリオ花札」グッズ】 2月17日 販売開始 価格：715円～ 任天堂は、「マリオ花札」をモチーフとしたグッズをNintendo TOKYO/OSAKA/KYOTOおよびマイニンテンドーストアにて2月17日より販売開始した。価格はハーフタオルハンカチが715円など。 伝統的な花札の図柄に「スーパーマリオ」の世界を取り入れた「マリオ花