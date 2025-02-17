週明け１７日の東京外国為替市場の円相場は、前週末（午後５時）に比べて９０銭程度円高・ドル安の１ドル＝１５１円台後半で取引されている。米国で前週末に発表された小売り売上高が市場予想を下回り、米経済の減速懸念から長期金利が低下した。日米金利差の縮小が意識され、円買い・ドル売りが優勢になっている。対ユーロでは、６０銭程度円高・ユーロ安の１ユーロ＝１５９円台前半で取引されている。