JO MALONE LONDON（ジョー マローン ロンドン）は、お礼や挨拶の機会が増える春に向けて「Just Because」キャンペーンを開催。卒業や入学、新生活などでギフトを贈るこれからの時期、何を贈ればいいのだろう…と一度は迷うはず。そんな時は、ジョー マローン ロンドンのさまざまな香りのアイテムを、特別なラッピングに包んで贈ってみて。また、ギフトシーズンにあわせて4カ所でポップアップイベントも開催されるので、ぜひ足を運