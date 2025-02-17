円買い、GDPが予想上回る結果に3四半期連続プラス成長 日本GDP速報値（第4四半期）08:50 結果0.7% 予想0.3%前回0.4%（0.3%から修正）（前期比) 結果2.8% 予想1.1%前回1.7%（1.2%から修正）（前期比年率)