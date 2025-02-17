17日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝151円98銭前後と、前週末午後5時時点に比べ74銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝159円40銭前後と39銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース