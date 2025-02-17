東京市場ピボット分析（新興国通貨） ランド円 終値8.28高値8.32安値8.24 8.40ハイブレイク 8.36抵抗2 8.32抵抗1 8.28ピボット 8.24支持1 8.20支持2 8.16ローブレイク シンガポールドル円 終値113.74高値114.02安値113.44 114.61ハイブレイク 114.31抵抗2 114.03抵抗1 113.73ピボット 113.45支持1 113.15支持2 112.87ローブレイク 香港ドル