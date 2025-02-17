Atsuko Aoyama¡ÎÅìµþ£±£·Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - º£½µ¤Î³°°Ù»Ô¾ì¤Ç¥É¥ë¡¿±ß¤Ï¡¢£±£¹Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¹âÅÄÁÏÆü¶ä¿³µÄ°Ñ°÷¤ÎÈ¯¸Àµ¡²ñ¤Ê¤É¤ÇÆü¶ä¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤Î»×ÏÇ¤¬ºÆÇ³¤¹¤ì¤Ð¡¢±ß¹âÊý¸þ¤Ë¿¶¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡£ÊÆ´ØÀÇ¤Ê¤É¤ò½ä¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÉÔµ¬Â§È¯¸À¤Ë¤â°ú¤­Â³¤­·Ù²ü¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Áê¾ì¤ÎµÞÊÑ¥ê¥¹¥¯¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£Í½ÁÛ¥ì¥ó¥¸¤Ï¥É¥ë¤¬£±£µ£±¨¬£±£µ£µ±ß¡¢¥æ¡¼¥í¤¬£±¡¥£°£²£¸£°¡½£±¡¥£°£µ£³£°¥É¥ë¡£Æü¶ä¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²Á°ÅÝ¤·¤Î´ÑÂ¬