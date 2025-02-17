韓国最大野党「共に民主党」の李在明（イ・ジェミョン）代表が、早期大統領選に向けた引き金を引いた。【注目】韓国の“次期大統領候補”は李在明代表が40.8％で1位だが「大統領再挑戦」の行方は、依然として不透明な状況だ。罷免の危機に追い込まれた尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領の政治的運命とは別に、李代表を取り巻く司法リスクの足かせが依然として外れていないためだ。李代表の主要な裁判の進行状況や判決のタイミング