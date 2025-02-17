John Irish[ミュンヘン １６日 ロイター] - フランスのマクロン大統領は１７日、英国の首相を含む欧州首脳を招き、ウクライナ紛争に関する緊急首脳会議を開催する。仏大統領府によると、マクロン氏は１６日に「協議」を呼びかけた。ウクライナに対する米国のアプローチの激変と、それに伴う欧州大陸の安全保障へのリスクについて話し合う。首脳会議には他に、ドイツのショルツ首相、ポーランドのトゥスク首相、北大西洋条約機