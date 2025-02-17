630馬力超のブラバス仕様も導入かスマートは、新型の4ドア・セダン「＃6（ハッシュタグ・シックス）」を今年後半に発表する予定だ。ブランド史上最速かつ最先端のフラッグシップモデルで、630ps超のパワーを秘めた高性能バージョンも設定される。【画像】タフで "いかつい" 電動SUV【スマート＃5を写真で見る】全26枚テスラ・モデル3とほぼ同等のサイズで、ライバル車として位置づけられるだろう。航続距離に重点を置いて設計さ