正当な理由がないのに、未明に高校の敷地内に侵入した疑いで43歳の男が2月17日、逮捕されました。 建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されたのは、自称・静岡県富士宮市羽鮒に住む個人事業主の男(43)です。警察によりますと男は、2月17日午前1時50分ごろ、富士宮市の県立富士宮西高等学校の敷地内に正当な理由がないのに侵入した疑いです。 警察の捜査員が警戒していたところ、男を発見し、現行犯逮捕しました。警察は、男の認否を明