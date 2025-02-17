鹿児島県交通取締り情報2025年2月17日（月） 【国道３号】信号無視 【国道１０号】ー 【鹿児島市内】通行禁止 【南薩方面】速度違反・歩行者妨害・携帯電話・一時不停止・シートベルト 【北薩方面】 ー 【姶良方面】 ー 【大隅方面】 歩行者妨害・携帯電話・一時不停止・シートベルト 【種子・屋久方面】ー 【奄美方面】 携帯電話・一時不停止・シートベルト ＊この計画は、