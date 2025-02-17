¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇËã¿ý¥×¥í¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë²¬ÅÄ¼Ó²Â¡Ê30¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£À©Éþ»Ñ¤ÇÈÖÁÈ½Ð±é¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿Åê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÉô¤Ç¸·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£²¬ÅÄ¤Ï1·î24Æü¤Î¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×À¸ÇÛ¿®Ãæ¤Ë¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î°ËÆ£Í§Î¤¡Ê37¡Ë¤ËË½¸À¤òÍá¤Ó¤»¡¢±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î²¬ÅÄ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö2¡¿18(²Ð)20:00¡Á¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¶¦³Øvs½÷»Ò¹»¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¹ðÃÎ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢À©Éþ»Ñ¤ÇÈÖÁÈ½Ð±é¤ò¹ðÃÎ¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò