横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）第7回「好機到来『籬（まがき）の花』」が16日に放送され、地本問屋役で4名の人気声優が登場すると、ネット上には「アシタカの声だ」「ゾロ！」「キャスティング熱い」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】蔦重（横浜流星）が作った細見に群がる地本問屋たち『べらぼう〜蔦重栄華乃夢