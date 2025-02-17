バカリズムが脚本を手がけ、市川実日子が主演を務めるドラマ『ホットスポット』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の第6話が16日に放送され、野呂佳代演じる中本が再登場。人気アニメの主題歌を熱唱すると、ネット上には「絶妙すぎるw」「歌うま（笑）」などの声が集まった。【写真】野呂佳代、熱唱「Mysterious girl〜♪」『ホットスポット』第6話場面カットある日、清美（市川）たちは、綾乃（木南晴夏）から誘われて同級