７月２７日をもって閉館する東京・丸の内ＴＯＥＩで３月２８日から、「昭和１００年映画祭あの感動をもう一度」と題し、邦画の名作４２本が映画会社の垣根を越えて一挙に上映（５月８日まで）されることが１６日、発表された。銀座で親しまれ、約６５年の歴史に幕を閉じる丸の内ＴＯＥＩ。「さよなら企画第１弾」とも言うべき大特集で、東映だけでなく松竹、東宝、ＫＡＤＯＫＡＷＡ、日活などが劇場の有終の美に向けて全面協