フリーランスの人や自営業の人が必ず行わなければならない手続きの一つが「確定申告」です。2024年分の確定申告の期間は2月17日から3月17日までで、すでに作業に取り組んでいる人もいると思います。会社員や公務員の場合、勤務先が年末調整を行うため、基本的に確定申告は不要ですが、例外もあるようです。もし確定申告をしなければならない人が手続きを怠ってしまった場合、どのようなペナルティーが科される可能性があるので