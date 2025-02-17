北海道苫前町の沖合でホタテ漁船が転覆し、2人が行方不明となっています。漁船が転覆したのは、苫前漁港から西に10キロ程の沖合にあるホタテ養殖施設付近です。16日午後4時ごろ、漁協から消防を通じ留萌海上保安部に連絡がありました。転覆したのは、北るもい漁協苫前支所に所属するホタテ漁船「第二十八三宝丸」です。養殖中のホタテが入ったカゴをクレーンで引き揚げる際に転覆したとみられています。船には5人が乗