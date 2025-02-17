2月22日（土）東京競馬場で行われる、第75回ダイヤモンドステークス（G3・4歳上オープン・ハンデ・芝3400m）の登録馬は下記の通り。昨年の豪G1・メルボルンカップで2着と激走したのが記憶に新しいワープスピードなど20頭がエントリー。【メルボルンC】菅原明「感謝の気持ちでいっぱい」ワープスピード大健闘2着20頭がエントリーヴェルミセルオーロイプラータグリューネグリーンコパノサントスサスツルギジャンカズマシュトルーヴ