2月16日、帯広競馬場で行われた11R・チャンピオンカップ（BG2・4歳上・ダ直200m）は、阿部武臣騎乗の1番人気、メムロボブサップ（牡9・ばんえい・坂本東一）が勝利した。2着に2番人気のキングフェスタ（牡6・ばんえい・小北栄一）、3着にクリスタルコルド（牡6・ばんえい・西弘美）が入った。勝ちタイムは2:02.3（馬場水分1.4％）。道中は第一障害を勢いよく越えたメムロボブサップが先行。キングフェスタが差なく追走し、クリ