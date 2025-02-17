フリーアナウンサーの富永美樹さんは「40代後半からかな、心に余裕がでてきて、50歳を超えて、人生を折り返したなという感覚があります。自分だけではなく、自分が住んでいる社会や地域、地球にちょっとでも貢献したいと考えるようになっています」と話した＝2024年12月、山梨県富士河口湖町のniwa to ki terraceで、藤崎麻里撮影 森林の木々同士にコミュニケーションがあり、老木のマザーツリーが若木に養分を分け与え