「練習試合、阪神０−１１広島」（１６日、バイトするならエントリー宜野座スタジアム）覚醒間近じゃ！広島・内田湘大内野手（２０）が１６日、練習試合・阪神戦（宜野湾）に「８番・三塁」で先発出場し、４安打５打点の大暴れを見せた。１５日の練習試合・ヤクルト戦から全打席でファーストストライクをスイングする積極性もアピール。新井貴浩監督（４８）も迫力満点のフルスイングに賛辞を贈り、今後の躍進にも期待を寄せた