飛距離、着弾範囲ともに前作を大きく上回る進化を遂げたキャロウェイの「ELYTE（エリート）」。ドライバーからアイアンまでのフルラインナップで、プロもアマチュアも大きな期待を寄せているが、その実力はウワサどおり？ 今回はツアープロコーチの奥嶋誠昭がフェアウェイウッド５モデルを中心に、UT、アイアンまでをコースで試打。実戦で好スコアに結びつくそれぞれの性能や特徴を語る！ FAIRWAY
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