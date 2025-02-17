飛距離、着弾範囲ともに前作を大きく上回る進化を遂げたキャロウェイの「ELYTE（エリート）」。ドライバーからアイアンまでのフルラインナップで、プロもアマチュアも大きな期待を寄せているが、その実力はウワサどおり？ 今回はツアープロコーチの奥嶋誠昭がフェアウェイウッド５モデルを中心に、UT、アイアンまでをコースで試打。実戦で好スコアに結びつくそれぞれの性能や特徴を語る！ FAIRWAY