古式ゆかしい十二単（ひとえ）と束帯姿の神前結婚式が16日、福岡県八女市本町の福島八幡宮であった。同日開幕した「雛（ひな）の里八女ぼんぼりまつり」の恒例イベント。挙式後、ひな人形のように優雅な姿のカップルが参道に現れると、参拝客や見物客らも盛大に祝福した。挙式したのは市内在住の病院事務職員、吉開大期さん（34）と、自営業の悠美佳さん（33）夫妻。2021年に結婚したがコロナ禍で式を挙げられず、市報で一般公