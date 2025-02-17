福岡県宗像市の勝屋酒造は22、23日の午前10時〜午後4時に「酒蔵開放」イベントを開く。新酒や甘酒の試飲、限定酒や酒まんじゅうの販売などがある。駐車場はないため、公共交通機関での来場を呼びかけている。勝屋酒造＝0940（32）3010。