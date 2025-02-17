藤浪晋太郎 写真：AP/アフロ マリナーズキャンプに招待選手として参加している藤浪晋太郎投手（30）が15日（日本時間16日）、アリゾナ州ピオリアでキャンプイン後2度目のブルペン入り。 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 この日はスライダー、カット、スプリットも投げ込み「良かったんじゃないですか」と上々と話した。 「状態はいいのでこれを