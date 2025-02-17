◆報知新聞社主催第５７回青梅マラソン（１６日、東京・青梅市日本陸連公認コース）男子３０キロは、昨年まで市民ランナーだった荒生実慧（あらお・まさと、２４）＝ＮＤソフト＝が１時間３０分５０秒で初出場優勝を飾った。駅伝の強豪・東洋大卒業後は地元・山形県の一般企業に勤務をしながら走り続け、今年１月から実業団に加入。ホープは約２２キロで先頭に立つと、ラストは単独走で逃げ切った。青梅の激しいアップダウン