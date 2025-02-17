1位、2位は昨年版と同じでどちらも電力会社上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使い、北海道と、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島の東北6県に本社がある上場企業を対象に「年収が高い会社ランキング【北海道・東北地方】」を作成した。本社所在地はダイヤモンド社企業情報部調べ。単体の従業員数が20人未満の企業は除外している。対象期間は、2023年4月期〜24年3月期。早速、ランキングを確認していこ