第108回日本陸上競技選手権大会・20キロ競歩(16日、六甲アイランド甲南大学西側20キロコース)20キロ競歩の日本選手権が16日に行われ、男子は山西利和選手が世界新記録で大会制覇。女子は藤井菜々子選手が日本新記録で3連覇を達成しました。ともに今年日本で開催される世界選手権の日本代表に内定しています。■「感謝を形にできた」1年前の無念を晴らす世界新山西選手は、序盤からハイペースで進む中、2015年に鈴木雄介さん(富士通