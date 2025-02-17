自身のインスタグラムを更新米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が、新たな愛犬デコピンの写真を公開した。キャンプ地で遊ぶ様子も視線を集め、時折SNSにも登場する人気者。年始に続いて、愛らしい姿が投稿された。デコピンがつぶらな瞳をカメラ側に向けていた。ソファーの陰に隠れ、少し離れたところから撮影者を見つめている。続くシーンでは頭をひょっこりと出していた。最後はソファーに上がり、カメラ側をじっと見つ